Praegu Põhja-Itaalias oma mõnekuuse imikuga puhkusel olev eestlanna sõnas, et ta on last avalikus kohas imetanud, kuid on üritanud seda varjata, teades kohalikku suhtumist ja moraali. Samas on neid turistidest naisi, kes annavad lapsele süüa mõnes pargis või ostukeskuses ja teevad seda avalikult, saades kohalike hukkamõistvate pilkude osaliseks hoolimata sellest, et itaallased on alati olnud väga perekesksed.