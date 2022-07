VIDEOD ⟩ Hullumaja! Öine allahindlus meelitas India kaubanduskeskusse meeletud massid

Sotsiaalmeedias levivad Indias Keralas asuvas ostukeskuses filmitud videod, kus on näha meeletut rahvamassi.

Twitteris jagas videot ka India mobiiliettevõtte Paytm asutaja Vijay Sharma , kes kirjutas postitatud video juurde: «Kas mäletate iPhone'i lansseerimise järjekordi? Siin on meie Kerala LuLu kaubanduskeskuse järjekord keskööl.»

Videotelt on näha, et kohati pidid sekkuma ka turvamehed, kes püüdsid tunglevaid masse ohjeldada. «Ma loodan, et keskuse konstruktsioon pidas sellisele rahvamassile vastu,» kommenteeris üks Twitteris. Nii mitmedki imestasid, kuidas ostukeskusse üldse nii palju rahvast lubati.