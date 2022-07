Sünnipäeva tähistav Karl Killing avaldas, mis õppetunni ta uude eluaastasse kaasa võtab

Uut eluaastat tervitab ta aga Singapurist. «Siin on väga mõnus. Täiesti teine keskkond,» nentis ta Elu24-le, avaldades, et tuleb tagasi kodumaale alles juuli lõpus.

Uut eluaastat tervitav Killing nentis, et möödunu eredaimaks mälestuseks on NOËPi Alexela kontserdimajas toimunud kontsert. «See läks nii hinge ja oli tohutult meeldejääv,» avaldas muusik. «See oli ka minu esimene kontserdikülastus pärast Covidit,» lisas ta.

Instagrami postitatud fotode all on muusik üle valatud õnnesoovidega. «Palju õnne, nüüd saab stripparisse ja kasinni naiss ju,» kirjutab muusik Hugo Martin Maasikas. Õnnesoovid on teiste hulgas edastanud ka Jüri Pootsmann ja sisulooja Sidni Tomson.