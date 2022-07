Rita Ray: suurim armastus puhkeb õide suvel

Rita Ray räägib oma suvetuuri tutvustuses, et suurim armastus puhkeb õide suvel, siis kui hinge poeb muusika, hõlma vahele suvetuul ja silma päikesekiir. Tallinna Kadrioru lilleaias saab Rita Ray esinemist nautida 13. juulil kell 19.00. Kohapeal kuuleb nii juba tuntud lemmiklaule kui ka uut muusikat tulevaselt albumilt.

«Kui päris aus olla, siis teile intervjuud andes olen parasjagu oma hommikuputru söömas. Ei olegi midagi suuremat ja töist siin parasjagu plaanis. Muidugi, see on pigem erand, et veerand kaks päeval endale hommikusööki teen. Mul on hiliseks ärkamiseks täna suurepärane põhjus – eile käisin oma armsa lapsepõlvesõbra pulmas. Aga nii üldises plaanis... Eks ma muidu olengi pigem õhtuinimene kui varajane ärkaja. Lihtsalt tavaliselt katsun oma hommikusöögi mahutada kella kümne ja üheteistkümne vahele,» sõnas Rita Ray raadio Elmar päevaprogrammis.

Lauljatar on pärit Põlvast ja märkis, et sai Lõuna-Eesti kaunist loodust nautida mõned nädalad tagasi. «Just jaanipäeva paiku olin seal ja pean mainima, et seal on suvel ikka väga mõnus olla. Mitte ei tahtnud tagasi Tallinnasse. Hea meelega oleks ka praegu maal... Ma naudin seal olles isegi sombuseid ilmasid. Ilmselt on see seotud sellega, et olen seal üles kasvanud ja armastus selle paiga vastu pärineb just mu kogemusest,» rääkis ta.

«Kui rääkida aga puhkusest kui sellisest, siis tuleb tunnistada, et ma ei oska endale suveks kuigi hästi puhkust planeerida. Nii ka sel suvel olen rohkem just töölainel olnud. Ma ei ole sellepärast üldse kurb. Lausa vastupidi – tunnen rõõmu, sest saan teha seda, mida armastan. Kui aga leian päeva, mil saan puhata, siis teen seda kogu keha ja vaimuga. Lülitan end täielikult välja ja tõesti puhkan sada protsenti,» märkis ta.

Rita Ray lisas, et on viimastel kuudel tegelenud oma teise albumi salvestustega, kuid toimetamisi on teisigi. «Muu hulgas on töökavas kontserttuuri korraldamine. Minu suvetuur «No Greater Summer» kujutab endast seda, et laval on laiendatud koosseis. Saab olema tore õhtupoolik koos toredate inimestega,» rääkis ta.

«Tuuril esitame lugusid, mis on juba ilmunud, kuid kavas on kindlasti ka uut materjali – laule, mis saavad olema uuel albumil. Tasub kohale tulla, ise olen küll väga elevil. Need on viimased avalikud esinemised enne uue albumi tulekut,» sõnas Rita Ray raadio Elmar päevaprogrammis.