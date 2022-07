FOTO ⟩ Itaalias varguse ohvriks sattunud eestlanna: suhtlesime politseiga läbi tõlkeprogrammi

6. juulil startis Tallinnas elav Eve koos tuttavatega Prantsusmaale Mentoni. Rendiautoga kulgeti läbi maalilise Itaalia ning enne Prantsusmaad otsustati teha peatus Torinos.

«Mõtlesime Torino suures kaubanduskeskuses peatuse teha,» meenutab Eve laupäeva keskpäeva. Ostukeskuses viibisid nad naise sõnul ligi poolteist tundi, ent selle aja jooksul jõudsid kohalikud kurikaelad nende auto kallal käia. «Tagasi tulles avastasime, et auto küljepealne tagumine klaas on ära lõhutud. Päris hirmus oli!» kirjeldab ta avanenud vaatepilti.

Kurikaelade saagiks langesid Eve sõnul reisikohver, üks suurem ja kolm väiksemat spordikotti ning naise arvuti. «Üks suurem reisikohver jäi õnneks alles,» säilitab ta positiivsust. Kõige rohkem on tal aga kahju arvutist. «Mul oli see nii isiklik kui ka tööarvuti, kus andmed juba aastast 2006. Fotod ja kõik on kadunud,» räägib aastaid väikeettevõtlusega tegelenud naine.

«Üks suurem reisikohver jäi õnneks alles.» Foto: Erakogu

Kuigi väidetavalt oli ka kaks pealtnägijat, siis politseid ei kutsutud. Küll aga läks reisiseltskond otsejoones kaubanduskeskuse turvamehe juurde. «Väga sõbralik ta meiega just ei olnud. Ütles, et minge otse politseisse. Küsisime, et äkki ta kutsub ise politsei kohale, sest nad on seal väga itaaliakeelsed. Suhtlesime läbi tõlkeprogrammi. Ütles, et peate nagunii politseisse minema.»

Nii puhastasidki nad bensiinijaamas auto kildudest ja sõitsid politseijaoskonda. Suuri tulemusi see aga ei andnud. «Politsei koostas tuimalt avalduse. Ütlesid, et väga lootust asju tagasi saada ei ole, sest vargad pidid autodel, millega nad sõidavad, numbreid vahetama,» nendib Eve, olles siiani hämmingus, et politsei ei vaevunud isegi autot üle vaatama.

Ajutiselt autoaken papi ja kilega parandatud, jätkati oma teekonda. «Kuidagi peab ju koju saama... Koju on sõita siit 2700 kilomeetrit,» tõdeb Eve.