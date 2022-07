NÄDALAPROGNOOS ⟩ Täiskuunädal tuleb veidi unelev ja emotsionaalne, kuid suuri samme ei maksa oodata

Kuid see seis võib anda soovi ka reaalsuse eest põgeneda ja tundeid aseainetega (kasvõi suhkruga) tuimestada. Seega tasub olla tähelepanelik, mille järele käsi haarab.

Laupäeval jõuab Merkuur ülemisse ühendusse Päiksega ehk siis Merkuur on tegelikult täpselt Päikese taga ja universumile avatud. See on aeg, mil inimestel on võimalik saada praegusest olukorrast mingi suurem ja universaalsem taipamine, mõistus on avatud. Sisuliselt on see nagu Merkuuri «täiskuu» faas, mil mentaalsed protsessid, millega oleme tegelenud alates 21. maist, jõuavad kulminatsiooni. Midagi, mis sai siis alustatud, annab nüüd tulemusi, mis võimaldab teha otsuseid tookordse algatuse kohta - pilt on selge.

Pühapäeval teevad Päike-Merkuur trigooni Neptuuniga, mis näitab, et otsitakse ideaale ning soovitakse näha olukorra positiivsemat külge. Võibolla aeg viitab, et mingi küsimus, millega oleme alates mai teisest poolest tegelenud, ongi andnud lootusrikkama tulemuse, kui esialgu arvasime. Mõtlemine on nüüd loomingulisem ja paindlikum, suhtlemine empaatilisem ja peaaegu, et telepaatiline. See on hea aeg, et tunnetada ja püüda spirituaalseid sõnumeid ja ideid.

Õnneks on tegu pühapäevaega - need seisud üldse ei soosi strateegilist, pragmaatilist ega töist mõtlemist. Võib isegi tunduda, et mõistus on «laisk» ja keskenduda on raske. Siin on vaja lihtsalt teistsugust lähenemist - tuleb lasta elul voolata ja ise vooluga kaasa minna. Mõnikord peabki lihtsalt nautima õndsaid mõtteid ja tundeid, ilma midagi suuremat tegemata - teod toimuvad eeterlikul tasandil.