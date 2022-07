MÜSTEERIUM ⟩ Eesti politsei kasutab kurjategijate kinni nabimiseks Hiina päritolu jälitusseadmeid?

Esmaspäeva pärastlõunal jõudis Elu24-ni info, et Eesti politsei kasutab jälitustegevuseks Hiinas toodetud seadmeid, mille edasimüüjaks on autovalve firma Carcops. Müügijuht kommenteeris olukorda järgnevalt: «Meie kliendid on erinevatest riigistruktuuridest, nii politsei kui ka maksu- ja tolliamet, vahe seisneb selles, et nad kasutavad erinevaid lahendusi».