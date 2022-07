GALERII ⟩ Ägedad peolised puhusid Haapsalu raudteejaamale elu sisse

Elu24 vahendas juba möödunud nädalal, et üritustesari Vana Vaksal toimub neljal nädalavahetusel Haapsalu raudteejaamas, mis on aastaid olnud kahjuks vaid muuseumiks turistidele. Veidike räsitud jaam pika perrooniga on olnud ka romantikute meelispaik, kus käest kinni jalutada, ning enamik haapsallastest on seal ka oma pulmapildid teinud.