KLÕPS ⟩ Tais rangeid seadusi rikkunud Katie Price: see on minu keha, minu reeglid!

Tais on pornograafia kohta väga ranged reeglid, valitsus keelustas 2020. aastal Pornhubi ja paljude teiste pornosaitide kasutamise. Tais on pornograafia seaduse järgi «ühiskonna rahu rikkumine», mis tähendab, et igaüks võib juhtudest politseile teatada.

Alasti sisu avaldamise eest internetis karistatakse kuni viieaastase vangistusega, rahalise trahviga (umbes 2700 eurot) või mõlemaga. OnlyFansi peetakse sobimatuks saidiks, kuna see on nii hõlpsasti saadaval.

44-aastane modell ja tema automüüjast kihlatu lendasid eelmisel nädalal Taisse vahetult pärast seda, kui Price pääses napilt vanglakaristusest. Modell postitas seejärel OnlyFansi seksikaid pilte endast hotellis päevitamas.

The Sun avaldas eelmisel aastal, et pankrotistunud viie lapse ema kavatseb saidiga liituda. Jaanuaris paljastas Price, et liituski üle 18-aastastele mõeldud OnlyFansiga, et teenida miljoneid ja «naistele mõjuvõimu anda».