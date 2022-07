FOTOD ⟩ Mai Kangro läbis oma esimese triatloni: jalad olid nagu vedelad makaronid all

Viimane ala ehk jooksmine läks aga raskemalt. «No see oli mu elu kõige raskem viis kilomeetrit. Jalad olid nagu vedelad makaronid all, kõht oli megatühi, üldse oli tuju paha ja ma ei suutnud ette kujutada, kuidas on sellise olematu entusiasmiga võimalik finišisse jõuda. Aga jõudsin!»

Kangro nentis, et pärast triatloni on kõik see ebamugavus seda väärt. «Siinkohal pean oluliseks mainida, et ma olen ka eriline lammas, et ilma korraliku ettevalmistuseta üldse starti läksin. Ja järgmine võistlus saab olema siis, kui ujumises on tehnika algtõed vähemasti omandatud, ratta käiguvaheti on terve ja ma olen meelde tuletanud, kuidas jooksmine käib.»