FOTOD ⟩ «Sama hästi võiks alasti ujuda.» Riidebrändi paljastavad bikiinid panevad netirahva kukalt kratsima

Fashion Nova bikiinid on paljude jaoks liiga paljastavad.

Maailmakuulus Instagrami suunamudijate meelisbränd Fashion Nova on välja tulnud bikiinidega, mille alumine osa vaevu eksisteerib. See on aga inimesed pannud kukalt kratsima ja oma arvamust netis valjuhäälselt väljendama.