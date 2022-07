ELU25 ⟩ Ahto Muld: Viljandi paadinaise märkmeid ehk Ingrid Rüütli uus teos

Ingridi raamatuski on kõik pajatajad oma teemadega segi-läbi nagu sihukestel kogumisekspeditsioonidel ikka: kusagil jagab lahkelt oma leelotavat tarkust Kolga-Jaani kuulus nõid Serva Ellu , kusagil mugistab keegi regivärssi, kusagil loitsitakse midagi, kusagil mängitakse ringmängu. Relvastamata silmale ja kõrvale on see kõik kokku nagu ENSV ülemnõukogu pleenum, parteikoosolek või väljasõit saunapiirkonda. Isegi kaader on sarnane. Temaatika küll erineb, ühed laulavad humoristlikke bõliinasid, esitavad tavandi- ja töölaule ning kohapärimust, aga teisal joiub muidu nii sarnane kaader muud teksti. No tuletage meelde Johannes Käbinit , Lentsmanni (eesnime ei mäleta), Elsa Gretškinat ning arusaamatuid une-eelseid norskeid meenutavaid kraaksatusi ja puuksatusi, mida lasi puldist suu kaudu kuuldavale sm Karl Vaino .

"Käesoleva ühiskondliku situatsiooni künnisel, mil, ma ütleksin, et meie rahva tahe on ellu viimas lausa, mainiksin, erakoralises tempos kompartei nägemust viisaastakuplaani teemadel, mis ma rõhutan, on ettenägelikum kui mujal maailmas ning töövõidud, võiks öelda, ajavad lausa igapäevaselt üksteist taga ning on, peab mainima, tekkinud teatud võistluslikki moment, pangem tähele, kes rohkem jõuab, et töö, nagu öeldakse, võiks kiita tegijat, ei saa salata, et ka kaubandusvõrgus on vähenenud puudujäägid andnud tööahvale võimaluse videvikutunnil, mil tänapäeval, kui tõmmata otsene võrdlus, asendab elektripirn peeruvalgust kõige kaugemaski ENSV hütis, käia päevatööst väsinuna korraks läbi jaekaubandusest ning otsekui preemiana tänase ja avansina homse tööviljakuse enneolematu kasvu eest, asetama poevõrku paar õlut, mida, peame ajaloo kulgu silmas pidades rõhutama, on siinmail alati uhkelt pruulida osatud, samas mitte unustades, et padujoomine on säravamale osale meie ühiskonnast olnud alati sügavalt võõras. Mis sa arvad Ingrid, kas toome paar tšehhi õlut ära?"