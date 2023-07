Suvi on ideaalne aeg puhkamiseks ning Eesti kliimas on lausa kohustuslik soojemast ajast kõik võtta. Ent mõnedel inimestel on kõigele vaatamata töörütmist välja lülitumine raske ja mälestused pikkadest mõnusatest suvepuhkustest jäävad kooliaega.

Vaatame, millised sodiaagimärgid võiksid endale teadvustada, et nemadki võiksid puhata. Ja hea oleks, kui puhkusel olles ei jälgiks töömeile ega suhtleks töökaaslastega, isegi kui nendeks on imelised sõbrad. Lihtsalt selleks, et end töömaailmast tõeliselt välja lülitada. Kõik vajavad seda ja see on eluterve hoiaku ning suurema loovuse eelduseks. Eriti eestlaste hulgas, kes paraku kipuvad seadma tööd elus prioriteediks, erinevalt põhjamaistest naabritest, kes väärtustavad vaba aega palju rohkem.