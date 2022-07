USA näitleja Kirsten Dunst abiellus kauaaegse elukaaslase Jesse Plemonsiga

«Fargo» filmimise ajal kohtunud paari jaoks on möödunud kaua aega. Juba 2017. aastal kihlunud paar sai abielluda alles nüüd, kirjutab Hello Canada Magazine.

Kirsten Dunst on varem tunnistanud, et nad kutsuvad end juba meheks ja naiseks, vaatamata sellele, et pole veel ametlikuks asja suutnud ajada. Lisaks sellele on neil kaks poega, nelja-aastane Ennis Howard ja 14-kuune James Robert.