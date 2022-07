VIDEO ⟩ Metsatöllu kontsert koos Eesti Rahvusmeeskooriga tõstis Võnke festivali publikul ihukarvad püsti

8.-9. juulil toimus Peipsiääres rändfestival Võnge, kuhu oli kutsutud esinema ka Metsatöll. Nagu töllumeestele kohane, ei tee nad törts mitte tavalist asja ning seekord jagasid lavalaudu Eesti Rahvusmeeskooriga, kellega koos esineti viimati mitu aastat tagasi.

Esitus oli aga nii võimas, et publiku sõnul tõusid neil lausa ihukarvad püsti ning oli ka neid, kes alles avastasid festivalil enda jaoks Metsatöllu. «Ma ei kuula tavapäraselt sellist muusikat, aga kuna olin juba festivalil, siis mõtlesin, et lähen vaatan selle bändi üle. Minu jaoks oli jahmatav, milline rahvamass neid kuulama oli tulnud, ning üllataval kombel hakkas see ka mulle meeldima, seega võib mind kohata veel mõnel teiselgi Metsatöllu kontserdil,» kirjeldab üks külastaja oma elamust.

Metsatöllus veidike teistmoodi ja erilisemaid instrumente mängiv Lauri Õunapuu sõnas Elu24-le, et kui ta festivalialale jõudis, tundus talle väga vähe rahvast olevat. Temalegi üllatuseks oli nende esinemise ajaks lava ette kogunenud rahvast aga meeletus koguses ja ta isegi ei oska öelda, kust inimesed järsku välja imbusid.

Oma esitusega nägid nad aga kõvasti vaeva. Vaatamata sellele, et on aastate jooksul mitu korda rahvusmeeskooriga koostööd teinud, oli vaja ka seekord kõvasti proove teha. Nii kohtutigi rokiklubis Tapper, et leida taas sümbioos.