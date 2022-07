POODLEMINE PILKASES PIMEDUSES ⟩ Kristiine keskuse Prismas oli voolukatkestus

Laupäeva pärastlõunal, umbes kella kolme paiku kadus Kristiine keskuse Prismas ära elekter ning klientidel tuli toidukorvi täiendada pimeduses. «Olin just kapist omale vorsti valimas, kui äkitselt kõik pimedaks läks,» kirjeldab lugeja.

Kristiine keskuste juht Kristjan Maaroos sõnas Elu24-le, et Prismas aset leidnud elektrikatkestus oli tingitud voolutõukest. «Seda põhjustab lihtne voolu sisse või välja lülitamine. Mida võimsamad on seadmed, seda suuremaid pingekõikumisi see tekitada võib. Vool taastub selliste juhtumite puhul mõne minuti jooksul ja ei tohiks seega klientide ostlemist pikalt häirida.»