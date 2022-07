VAESUS MAJAS? ⟩ RMK lõkkekohtadest varastatakse omale koju küttepuid

RMK-l on loodusvahid, kes hoiavad lõkkekohtadel silma peal. RMK Pärnumaa metsavahi Heiki Ärm i sõnul on kahjuks ette tulnud olukordi, kus peale värskelt viidud puukoormat helistatakse ning uuritakse, miks lõkkekohas küll puid ei ole. «Järelikult on puud leidnud vahepeal uue omaniku,» lisas Ärm.

Ärm rääkis uudistesaatele «Aktuaalne kaamera», et tublid matkasellid on neile puudevargusest saatnud isegi mõningaid pilte, millelt on vargad kenasti ka tuvastatavad. Piltidelt on näha kahte meest sõitmas ATV-ga, millel on järelkäru taga.