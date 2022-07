MIS TOIMUB? ⟩ Lauljatar Doja Cat norib tüli «Stranger Thingsi» staariga: ta on lihtsalt väga loll laps

Kõik sai alguse sellest, kui Doja Cat mai lõpus säutsus, et üks «Stranger Thingsi» näitleja on «paganama nägus». Üks süütu TikToki video hiljem ja nüüd on Doja Cat tülli pööranud Noa Schnappiga, kes maailmakuulsas ulmeseriaalis «Stranger Things» üht peategelast Will Byersit kehastab.