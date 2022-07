Teletäht Keili Sükijainen korraldab igal nädalal üllatussünnipäevi

Keili Sükijainen rääkis raadio Elmar saates «See ei ole saladus», milline saladuste hoidja ta ise oma era- ja tööelus on. «Arvan, et oskan saladusi hoida päris hästi. Kui väike tüdruk olin, tahtsin palju asju emale välja lobiseda. Nüüd on tunne, et saatega «Südamesoov» olen saladuste hoidmise eriti hästi ära õppinud. Põhimõtteliselt korraldame tiimiga pea igal nädalal kellelegi justkui üllatussünnipäeva ja selle etteplaneerimine peab olema mõistagi eriti salapärane,» sõnas Sükijainen.

«Saate «Südamesoov» sisu jõuab vaatajateni küllaltki tõetruult - just nii ausad ja valusad need teemad ongi. Vaatajateni ei jõua aga isegi aimatav töömaht, kui palju on panustatud iga saate tootmisesse. See ei ole see, et läheme võttele, filmime kaadreid ja räägime natuke juttu. Selleks, et need inimesed meid oma ellu ja koju lasevad, eeldab suurt ettevalmistust. Me näitame saatele eelnevat osa küllaltki vähe, kuid üritame seda järjest enam vaatajateni tuua. Meie tiimitöö on tohutult lahe ühistegemine,» märkis Sükijainen.