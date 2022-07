LUGEJA FOTOD ⟩ «Täiesti ulmelised hinnad ju!» Vee hind Beach Grindi muusikafestivalil ületab taluvuse piire

«Täiesti ulmelised hinnad ju!» leiab reede, 8. juuli õhtul Pärnu rannapargis Beach Grindi muusikafestivali külastav naisterahvas. «Kas tõesti oleme jõudnud nii kaugele, et poole liitri vee eest peab nüüd neli eurot välja käima?» ei suuda ta festivalialal olevaid kõrgeid hindu ära imestada.

«Kokteilis on vähemalt alkohol sees, mis maksab,» ironiseerib ta. Fotolt on näha, et kokteili, mis sisaldab 4 cl alkoholi, saab festivalil osta 9 euro eest, topeltkoguse alkoholiga aga 14 euro eest.