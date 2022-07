ARMAS KLÕPS ⟩ Milderid suundusid romantilisele puhkusele: kauaoodatud deidi-nädal alaku

«Kauaoodatud deidi-nädal alaku,» jagab muusikutest abielupaar ühismeedias. Postitusest selgub, et seekord on nad puhkusele suundunud Hispaania pealinna Madridi.

Piret Järvis-Milder ütles Elu24-le, et Madrid sai sihtkohaks valitud eelkõige seetõttu, et just seal toimub MadCool festival. «Siin esinevad paljud meie suured lemmikud nagu Incubus, Muse, Sam Fender, Noga Erez ja mitmed teised,» lausus Vanilla Ninja lauljatar.

Madridis toimuv MadCool festival algas juba kolmapäeval, 6. juulil ning kestab ühtekokku viis päeva. Selle aja jooksul käib lavalt läbi kümneid ja kümneid kuulsaid ja vähem kuulsaid artiste nagu Carly Rae Jepsen, Zara Larsson, Jamie Cullum, Alina Pash ja paljud-paljud teised.

Tais valmis reisisari

Viimati võeti suurem reis ette möödunud talvel, kui suunduti Taisse, kus koos pisitütre Milliga jäädvustasid nad oma pereseiklusi reisisarjana.

«Ringvaatele» avaldasid muusikud, et see on olnud nende pikaajaline unistus. «Oleme pikalt mõelnud ja unistanud, et ühel heal päeval võiks oma reisisarja teha. Nüüd jõudsime tegudeni ka,» tunnistasid nad.