ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kas sõda parandab ühiskonda? Ukraina ülirikaste ning puruvaeste näitel

On neid tegelasi, kes jooksid kohe Vene poolele üle, enamus jäi sõja alghupoolel äraootavale seisukohale, aga laias enamuses on oligarhid kohati isegi oma varandusi vabatahtlikult Ukraina riigile jagama hakanud ning toetavad sõjaväge. Arvestades, kuidas see papp on kokku kraabitud, ei ole küll mõtet neile «halleluuja» hüüda, ent mingi märk on seegi. Kui Ukraina riik on nüüd oma küüned oligarhia kaukasse löönud, näitab see veel midagi: seda, et suvaliselt ja pagan teab millega kokkuklopsitud miljardid ei pruugi pärast sõja lõppu olla enam OK või lihtsalt bisness.