Soolapuhujaks nimetatud Kirsti Timmer rõõmustab: täna on imeilus päev – õiglus võitis

«Täna on imeilus päev! Õiglus võitis!» rõõmustab Kirsti Valdstein-Timmer Facebooki postituses ja selgitab tausta: «Möödunud sügisel avaldas endine ajakirjanik Vahur Joa järjest Kroonika veergudel mind laimavaid artikleid. Kuigi ma palusin tal otsesed valesüüdistused maha võtta, ta seda ei teinud.»

Soolapuhujaks nimetatud Timmer võttis advokaadid ja pöördus kohtusse. «Täna tuli kohtuotsus, millega Vahur Joa on kohustatud avaldama artikli, et ta avaldas minu kohta valet,» kirjutab Timmer ning lisab, et muu hulgas tuleb nii Ekspress Meedial kui Vahur Joal ka oma rahakotti kergendada.