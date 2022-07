TUNNED ÄRA? ⟩ Värvimaagia, mis saadab sodiaagimärke

Iga tähemärki valitseb kindel planeet, mis omakorda on seotud ka teatud värvidega. Teoreetiliselt on võimalik värvide abil oma sünnikaarti tasakaalustada, kuid selleks peab enne tundma kõiki olulisi sünnikaardi detaile. Päikesemärk on üks peamine ja nähtavaim osa inimeses, mistõttu alustuseks võib tutvuda oma päikesemärgi värvidega.