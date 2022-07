Haapsalu raudteejaam muutub suvel mõnusaks peopaigaks

Üritustesari Vana Vaksal toimub neljal nädalavahetusel Haapsalu raudteejaamas, mis on aastaid olnud kahjuks vaid muuseumiks turistidele. Veidike räsitud jaam pika perrooniga on olnud ka romantikute meelispaik, kus käest kinni jalutada, ning enamik haapsallastest on seal ka oma pulmapildid teinud.

Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats on Eesti muusikamaastikul legendaarne kuju: tema biitide järgi tantsitakse juba üle 20 aasta. Bert on pikalt muusikat teinud DJ Critikali nime all ning seostub 1990ndatel ja nullindatel räppi kuulanute jaoks pigem legendaarse A-Rühmaga. Ta on produtseerinud ja miksinud paljude Eesti artistide muusikat ning olnud HU? liige.