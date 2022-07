Elon Musk püüab Twitteri tehingust välja rabeleda?

Kolm asjaga kursis olevat inimest väidavad, et Elon Muski Twitteri-tehing on suures ohus, vahendab The Washington Post.

Tuleb välja, et Muski leer on jõudnud järeldusele, et võltskontode loomist Twitteris ei ole võimalik kuidagi hallata ning see pole hea märk. Üks inimestest väitis, et mehe meeskond on lausa lõpetanud arutelu 44 miljardi dollari suuruse tehingu rahastamise üle.

Läbirääkimised investoritega on viimastel nädalatel vaibunud, kuna Muski meeskond kahtlustab, et Twitterist saadud aruandes pole asjad õiged, näiteks äriklientidele müüdud andmetes. Näib, et neil pole piisavalt teavet, et hinnata Twitteri tegelikke väljavaateid.