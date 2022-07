Soome meedia: Tallinn ei ole enam paradiis

Helsingist Tallinna reisinud soomlannadest õed Jaana ja Anita aga ütlesid, et kes otsib, see leiab. «Te ei pea siia tulema sellepärast, et see on taskukohane. Hinnatase on peaaegu sama, mõnes kohas isegi kallim. Hotellides ööbimine on aga odavam. Öö Tallinnas maksab 80 eurot, aga kui sa lähed paar kilomeetrit kesklinnast kaugemale ja ei vaja luksust, saad 60 euroga hakkama.»