VIDEO ⟩ Lõuna-Prantsusmaale Grasse’i on oodatud head nuuskijad

Õppeklassis on hämar ja vaikne. Pika laua keskel on väikesed klaaspudelid ja paberipulgad, mida õpilased ükshaaval ninasõõrmete juurde tõstavad. Lõhna sissehingamine, rahulik vestlus ja tagasi sülearvuti ja ülestähenduste juurde. Praegu parfüümiinstituudis õppivate õpilaste teatel on nad jõudnud 1980. aastateni, kuid ees on veel palju tööd, kirjutab hs.fi.