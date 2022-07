VÄLK JA PAUK ⟩ Tartu tänavatel jalutav naine tõmmatakse kaubikusse ehk kuidas filmientusiastid uut seriaali filmivad

Seriaali avaosa peaks valmima suve lõpuks. Selle võtted on erilised, kuna tegu pole mingi suure firma produktsiooniga, vaid kõik osalised, kes sel juulikuu õhtul filmima kogunevad, tulevad sinna puhtalt oma kire tõttu – nad armastavad näitlemist ja kõike filmindusega seotut. Näitlejad, helimehed, operaatorid, režissöör, stsenarist ja kaasstsenarist tulevad kõik tol õhtul kohale, selja taga tööpäev. Aga see neile meeldibki, sest filmindus on nende hobi ja kirg.

Esimesena kohtun võtteplatsil kultusfilmi «Õiglus» režissöör-stsenaristi Toomas Ariaga, kes on selles projektis näitleja rollis ning mängib just ühte naiseröövlit. «Ka Margus Prangel mängib seal... Ta palkab meid oma eksnaist ära annulleerima, me röövime ja uputame ta eksnaise ära. Aga siis saabub juhuslikult üks teine naisterahvas, kes on läbinud iluoperatsiooni ja on täiesti identne tema eksnaisega, kes ära tapeti,» kirjeldab filmis kaasa lööv Aria lühidalt stsenaariumit. «Ja siis nad kõik arvavad, et eksnaine on elus, ja siis hakkab kogu see asi edasi minema...»

Amatöörfilmitegijana on Aria «Õiglusega» ja selle teise osaga kogunud hulganisti fänne ning ta tunnistab, et nood uurivad, millal tuleb kolmas osa. «Kirjutan juba kolmanda osa stsenaariumit,» ütleb Aria.

«Kassijahis» lööb ta hea meelega kaasa aga vaid näitlejana, võtmata liialt suurt vastutust, mis tal oma filmide tegemisel on.

Seriaal tõotab tulla action'ist pungil. Esimene stseen, mida Tartus RMK büroohoone juures filmitakse, paneks möödujad ehk isegi häirekeskusesse helistama, kui ümber poleks kaameraid ja kõrvalseisjaid. Kusjuures – kõik on olnud väga korrektne ning võttegrupp on küsinud RMK-lt maja läheduses filmimiseks luba.

Merlin Ponna, kes igapäevaselt töötab projektijuhina, on seriaali kaasprodutsent. Naine väljendab rõõmu selle üle, et võtted lõpuks Lõuna-Eestis toimuvad. «Enamus filmimisi on tegelikult Tallinnas, mulle meeldib see, et see on Tartus,» ütleb ta.