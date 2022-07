TÄHESEISUD ⟩ Sügis tuleb majanduslikult päris keerukas, kuid võti on olemas

Olen juba mõned korrad kirjutanud, et praegusel ajal on inimkonna suurimad õppetunnid seotud ressursside, väärtuste, raha ja ka loodusega (sh loodusvaradega). Alates jaanuarist, mil kuusõlmed liikusid Sõnni-Skorpioni teljele, toimuvad selles vallas protsessid, mis võivad kujuneda üsna raputavaks, ning see faas kestab kuni 2023. aasta suveni.