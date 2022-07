NALJAKAS VIDEO ⟩ Anne Veski taustalaulja tõmbab esinemistel kogu tähelepanu endale

Möödunud aasta sügisel avaldas legendaarne Anne Veski uue loo, mis on Jason Derulo hiti kaver. Lugu kannab nime «Veidi veel» ning on fännide üks lemmikuid.

Just seda lugu kontsertidel esitades on publikule laval silma jäänud Veski taustalaulja Liis Vilde, kes on lauljanna kauaaegne sõbranna.

Vähe sellest, et Vilde puusad hästi nõksuvad, on ta ka üsna silmatorkavalt riides ning tema tantsusammudest on raske mööda vaadata.

Nüüd ongi kogu sotsiaalmeedia täis Veski esinemistest tehtud videoid, kus pildil on primadonnat ennast aga üsna vähe näha ning kogu tähelepanu on endale saanud Vilde. «Ta röövib Annelt kogu tähelepanu, aga me ei pane seda üldsegi pahaks,» kirjutatakse video all ning just selliseid kommentaare leidub seal veel.