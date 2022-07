VIDEOD ⟩ Need on Red Bulli lennupäeva uhkete lennumasinate kõige vingemad lennud

Red Bulli lennupäev on iseehitatud lennumasinate võistlus, kus kohtunikud hindavad lennumasinaid kolmes kategoorias: loovus, etteaste ja lennumasinaga läbitud distants. Ehk lisaks peamisele ülesandele – lennata kaugele ​–, on eesmärk luua laheda disainiga originaalne lennumasin ja silmapaistev tiim ning enne lendu teha etteaste, millega on võimalus võluda kohtunikke oma andekusega ning võita publiku poolehoid.