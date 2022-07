Tiësto kontserdi topsipandi reegel tekitas külastajas tuska: see loogika ei mahu mulle pähe

Tiësto kontserti korraldanud Live Nationi turundusjuhi Ott-Sander Palmi sõnul on selline panditopsi süsteem kasutuses olnud juba mõnda aega. «See on väga äge süsteem, seega ma ei oska öelda, mis segadus see võis tekkida,» lisas Palm, kelle sõnul kasutas korraldaja ka ise seda süsteemi.