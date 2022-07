Kõmulises tõsielusaates tuntuks saanud Liisi põrutas missimaailma

Kõmulises tõsielusaates osalenud Pärnu räppar Liisi Tammoja (20) põrutas missimaailma. Noor neiu esindab tänavu Eestit rahvusvahelisel Miss Earthi iludusvõistlusel. Liisi tunnistas Elu24-le, et on võimaluse üle väga uhke: «Ainult kolm tüdrukut Eestist on enne mind seal võistelnud.»