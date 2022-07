EKSKLUSIIVNE ⟩ Naudi ansambli Respekt verivärsket singlit, mida sa kuskil mujal ei kuule

Meil on suur rõõm teatada, et Respekt on valmis saanud uue laulu «Hing on noor». Sedakorda teevad laulus kaasa ka väikesed, tublid ning vaprad laululapsed, Rakkest pärit 12-aastane Karel Kurvits ja kaheksa-aastane Lihula piiga Mai-Kätriin Mölder.