ÜLEÖÖ JALAD ALLA? ⟩ Elron: ratastooliga inimene saab asendusbussi siis, kui paneb tooli pagasiruumi ning läheb ise bussile

28. juunil jagas Keila linnavalitsus Facebookis Elroni teavitust, et alates 11. juulist asendatakse remonditööde tõttu kõik reisid Pääsküla-Keila-Pääsküla liinil bussidega. Lisaks täpsustati, et ratastooliga inimesel on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi ning reisija saab ise bussi minna. Liikumispuudega inimesed ja nende lähedased on sellisest suhtumisest aga hämmingus: «Elron arvab, et hakkame üleöö kõndima?»