Snapchati uus versioon ajab kasutajad marru: see on jube ja ebaturvaline!

Siiski, Snapchati eksklusiivversioonis on funktsioon, mida osad kasutajad nimetavad potentsiaalselt ohtlikuks. Vastuoluline funktsioon võimaldab kasutajatel näha, kus nende sõbrad on viimase 24 tunni jooksul viibinud. Osade arvates on see aga halb mõte ning julgustab jälitamist. Üks kasutaja soovitas Snapchatil see funktsioon viivitamatult eemaldada. «See on jube ja ebaturvaline,» kirjutab üks Twitteri kasutaja. Teine aga leidis, et pole absoluutselt tervislik soovida teada, kus on sinu sõber viimase 24 tunni jooksul viibinud. «See muudab vägivallatsejatel ohvrite liikumise jälitamise ja kontrollimise lihtsamaks.»