ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Usbekistan, kuivanud imede maa

Turgi rahvas karakalpakid versus usbekid

Protestid Karakalpakkias algasid põhiseaduse muudatusettepanekute üle, mille üheks klausliks oli punkt, et Karakalpakkia vabariigi autonoomsus kaoks. Karakalpakkidele meeldis see idee vähevõitu. Rahutustes on saanud surma vähemalt paarkümmend inimest, üle 200 on saanust vigastada, neist 90 viibib haiglas. Üle 500 inimese on kinni peetud. Need on aga ametlikud andmed ning üsna kindlasti saab väita, et nad ei kirjelda kogu ime suurust.