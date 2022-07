Ukrainas võideldakse ka huumoriga, kuid mõni teema on siiski tabu

Etendusi korraldavad Ukraina koomikud, 42-aastane Maksõm Kravets ja 30-aastane Oleksandr Dmõtrovitš rääkisid USA väljaandele The New York Times, et algul kõhklesid nad, kas ukrainlased on valmis tapva sõja üle naerma. Eriti esimeste etenduste ajal märtsis oli riik endiselt šokis ja Lvivi voolas sadu tuhandeid sisepõgenikke.