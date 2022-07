3 sodiaagimärki, kellele naeratab juulis rahaõnn

Nii nagu alati, pöördub planeetide ümber paigutumisega ka rahaõnn. Küllust ja materiaalset õnne juhivad eriti Veenus ja Jupiter, mis satuvad see kuu omavahel ka tugevasse aspekti. Ent kuna tegu on pingeaspektiga, on oht üle pingutada, üle kulutada või oma õnne üle hinnata. Samuti võib suure võiduga kaasneda kaotus - tasub lihtsalt olla tähelepanelik.