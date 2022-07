PEEGLIKE KOHTU SEINA PEAL ⟩ Peegelmajade tootjad vaidlevad ideevarguse ja laimu pärast kohtus

Eestis toodetakse peegelklaasidega väikemaju, mis sulavad loodusega ühte ning meelitavad ligi palju külastajaid. Üks selliste majade tootja on Ööd, mille asutaja Andreas Tiik arvab, et tema ideed kopeeritakse. Yrre aga leiab, et konkurent laimab neid põhjuseta.

Kahe ettevõtte rivaalitsemine sai alguse 2018. aastal, kui ettevõte Ööd rääkis saunakeriseid tootva firmaga Huum oma plaanist tulla välja väiksema saunaga. Koostööplaanidest ei saanud asja, kuid hiljem selgus, et Huumi asutaja Siim Nellise tuttava Karl Tähe ettevõte Yrre hakkas hoopis ise tootma Ööde majadega tuntavalt sarnaseid saunamaju ja Huum asus nendega ka koostööd tegema.

Tundub, et peegelmajad on geeniuse töö, et kõik püüavad seda ideed varastada. Ööd on ka varem telesaates «Pealtnägija» rääkinud enda majade kopeerimisest Soomes, misjärel lõpetas matkija tegevuse.

Sarnasused ja erinevused

Tiiki häirib, et majade väljanägemine on vägagi sarnane. Lisaks sellele, et mõlema ettevõtte majade seinad on tehtud peegelklaasist, tekitab probleemi see, et majad on samades mõõtudes.

Erinevus seisneb selles, et Ööde majad on teraskonstruktsioonil, Yrre majad aga puitkonstruktsioonil, mida saab lihtsamini transportida. ­­Yrre saunamajadel on ka laiemad klaasid. Lisaks teeb Tähe sõnul Ööd valmislahendusi, nemad aga erilahendusi.