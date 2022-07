ERAKORDNE VÕIMALUS ⟩ Elu24 saadab viis nutikat ja julget tiimi Red Bulli lennupäevale

Red Bulli lennupäev on iseehitatud lennumasinate võistlus, kus kohtunikud hindavad lennumasinaid kolmes kategoorias: loovus, etteaste ja lennumasinaga läbitud distants. Ehk lisaks peamisele ülesandele – lennata kaugele ​–, on eesmärk luua laheda disainiga originaalne lennumasin ja silmapaistev tiim ning enne lendu teha etteaste, millega on võimalus võluda kohtunikke oma andekusega ning võita publiku poolehoid.

Kui tunned, et ka sina ja sinu sõpradest-kolleegidest koosnev 4–5-liikmeline tiim on Red Bulli lennupäeval osalemiseks justkui loodud – ühe originaalse ja silmapaistva lennumasina meisterdamine teile muret ei tekita ning publiku ja kohtunike poolehoiu võitmine käiks teil vaid sekunditega –, siis kasuta võimalust ja pane oma võistkond kirja!

Bauhof on julgetele välja pannud ka 500-eurose kinkekaardi, millega lennumasina ehituseks vajalikke materjale soetada. Lõpuks, kui masin valmis, tuleb see võistlejatel 27. augustil Admiraliteedi basseini toimetada ning proovile panna. Eesmärk on lihtne: lennumasin peab kaheksa-üheksameetriselt platvormilt alla lendama, seejuures on abiks maapealne meeskond.