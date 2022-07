AFP PHOTO/JIM GATHANY/CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION/Scanpix

Foto: AFP PHOTO/JIM GATHANY/CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION/Scanpix

Taas on Põhja-Euroopas käes suvi ja sääsed on nuhtluseks. Hiljutine uuring näitas, et need pinisejad ei suuda siiski kogu aeg inimesi piinata. Ka nemad vajavad puhkust ning kui nad on halvasti maganud, ei taha nad tilkagi inimverd.