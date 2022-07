Uudo Sepp õnnelik olemisest: kui sa pole rahul, siis tuleb oma elus midagi muuta

Sepp tunnistas, et ka teistes Eestimaa paikades leidub toredaid kohti, kus meeldejäävaid suvehetki koguda. «Isegi siin Tartus – siin asub ju kõige ilusam jõgi... Emajõgi! See pole küll meri, kuid ikkagi, tegelikult meeldivad mulle ka jõed ning järved. Näiteks järvede peal on eriti hea kalal käia,» lisas ta.

Muusikul on suve algus eriti aktiivne olnud, ilmunud on lausa kaks singlit. «Üks on koostöös Avocanoga «Late Night Call», see on pigem tantsuline suvelugu. Teise avaldasin koos Tšellopoistega ja loo pealkirjaks «On hetki», see räägib sellest, kuidas erinevatel hetkedel tuleb olla tugevam. Need kaks eelpoolmainitud lugu on täiesti eripalgelised, eks ma katsetan ja proovin erinevaid asju hetkel. Teistmoodi ju teada ei saa, mis päriselt sobib,» sõnas Sepp.