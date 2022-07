Selgus, miks trummar Travis Barker haiglas viibis. Abikaasa: see on olnud hirmus ja emotsionaalne nädal

Nüüd on selgunud, et ansambli Blink-182 trummar kannatab pankreatiidi ehk kõhunäärmepõletiku käes. Laupäeval jagas ta enda 7,5 miljoni Instagrami jälgijaga, et tunneb end juba paremini. «Ma läksin esmaspäeval endoskoopiasse, tundes end suurepäraselt,» meenutas ta oma Instagrami story's. «Kuid pärast õhtusööki tekkisid mul piinavad valud ja olen sellest ajast peale haiglaravil. Aga praegu tunnen ma end juba paremini.»

«Oi kui hirmus ja emotsionaalne nädal see on olnud. Meie tervis on kõik ja mõnikord peame iseenesestmõistetavaks, kui kiiresti see võib muutuda,» kirjutas tõsielustaar. «Travis ja mina käisime koos rutiinsel endoskoopial ja tal tekkis raske, eluohtlik pankreatiit.»