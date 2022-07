Rootsi kuningas Gustav III tegi vangide peal siis ohtlikuks peetud kohviga katseid ja tulemus oli üllatav

Kohv on tänapäeval väga populaarne jook, kuid ajaloost on teada, et sajandeid tagasi suhtuti sellesse ettevaatuse ja eelarvamusega. Näiteks Rootsi kuningas Gustav III (1746–1792) arvas, et kohv on mürgine ja ohtlik, ning andis käsu seda vangide peal katsetada. See eksperiment kestis pärast ta surma edasi ja lõppes vähemalt ühe katsealuse jaoks õnnelikult.