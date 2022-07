Itaalia Dolomiitide liustikuvaring: vähemalt kuus mägironijat hukkus, kadunuid otsitakse

Photo by Pierre TEYSSOT / AFP/Scanpix

Itaalia võimude sõnul leidis Dolomiitide mäestikus Marmolada mäel aset liustikuvaring, milles hukkus senistel andmetel vähemalt kuus mägironijat. 15 mägironijat on kadunud ja neid otsitakse. Üheksa mägironijat said libisemise tõttu vigastada, neist kahe seisund on raske.