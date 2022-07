Taani ringhääling: kahtlusalune postitas Instagrami vägivaldseid pilte mõni päev enne tulistamist

Kahtlusalune isik on 22-aastane etniline taanlane, kes on politseile varasemast tuttav.

«Tegime kindlaks, et kinnipeetud isik on tulistamise taga. Tal oli käes relv ja tal oli laskemoona. Ta ei hakanud vastu, midagi dramaatilist temaga ei toimunud,» sõnas Kopenhaageni politseijuht Søren Thomassen.

«Praegune olukord on selline, et kolm inimest on surnud. Neljakümnendates mees ja kaks noort inimest. Lisaks on mitu inimest viga saanud, kuid kolm neist on kriitilises seisus,» kinnitas Thomassen.