ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: borš kui relv sõjas. Tee endale ja sõbrale ise üks suvine külm borš!

Venemaa on oma “erioperatsioonile”, mis tegelikult on lihtsalt agressioon ja sõda naabri vastu, leiutanud palju idiootseid põhjuseid. Siiski asub lolluste pingerivi eesotsas vaieldamatult Vene välisministeeriumi kõneisiku Maria Zahharova teooria, et rünnak on kättemaks ukrainlastele borši kaaperdamise eest. Ukrainlaste natsliku olemust näitab see, et nad nimetavad jultunult oma kulinaarsetes raamatutes borši Ukraina supiks, väitis Zahharova, ning selle jultumuse hävitamiseks käivitaski Venemaa täieulatusliku sõja Ukraina vastu – me veel näitame, kellele borš kuulub.

Stalinile sarnanev Putin pole boršist sõnagi jahunud, aga Zahharovale see kõik ei kõlba. Borš tuleb tagasi vallutada, iga hinna eest.

Punn Mutin räägib põlistest vene aladest, “vabastamisest” ja venelaste õiguste taastamisest, kusagil põrutada saanud Maria on teinud sõjast aga supi. Palju õnne. Isegi Stalini toitlustuse rahvakomissar Anastass Mikojan tunnistas 1930ndatel vastumeelselt, et borš on ukraina supp, Stalinile sarnanev Putin pole boršist sõnagi jahunud, aga Zahharovale see kõik ei kõlba. Borš tuleb tagasi vallutada, iga hinna eest.

UNESCO kultuuripärand