VIDEOD ⟩ Suvitajate sekka kihutanud juht viis oma maasturi karjääri ujuma

Elu24-le rääkis Facebooki video postitanud naine, et nii mitmedki rannas viibijad tegid kohe kõne politseisse. «Ise ei hakanud torkima minema, kuigi sõitis oma autoga mu asjadest peaaegu üle, kui lõpuks liivast välja pääses,» nentis ta. «Paljud inimesed jooksid kiiruga ja korjasid oma asjad kokku, et üle ei sõidetaks.»

PPA pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et politsei sai tol hommikul antud intsidendi kohta teate. «Kell 10.45 teatati, et Saku vallas Männiku karjääris liival sõidab maastur. Helistaja kahtlustas, et autojuhi kummaline käitumine võib viidata sellele, et ta ei ole kaine.»